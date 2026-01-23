Спрос вырос в 2 раза: россияне во время каникул начали переходить на домашние кинотеатры

Бытовая техника
23 января 2026
Россияне на каникулах полюбили домашние кинотеатры
Во время новогодних праздников жители России стали гораздо чаще заказывать услуги по созданию у себя дома кинотеатра. Об этом говорят данные сервиса «Авито Услуги».
Спрос на специалистов, которые устанавливают и настраивают проекторы, вырос на 14% по сравнению с прошлым годом. Ещё больше — в 2,1 раза — стали искать мастеров по ремонту готовых домашних кинотеатров. Эти системы включают в себя не только телевизор, но и несколько колонок для объёмного звука.

Также популярным стал ремонт телевизоров определённых марок. Чаще всего в сервисы обращались владельцы техники Panasonic, «Витязь» и Beko.

