Спрос вырос в 2 раза: россияне во время каникул начали переходить на домашние кинотеатры

Спрос на специалистов, которые устанавливают и настраивают проекторы, вырос на 14% по сравнению с прошлым годом. Ещё больше — в 2,1 раза — стали искать мастеров по ремонту готовых домашних кинотеатров. Эти системы включают в себя не только телевизор, но и несколько колонок для объёмного звука.

Также популярным стал ремонт телевизоров определённых марок. Чаще всего в сервисы обращались владельцы техники Panasonic, «Витязь» и Beko.