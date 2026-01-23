Спрос вырос в 2 раза: россияне во время каникул начали переходить на домашние кинотеатры

Опубликовано 23 января 2026, 13:291 мин.
Спрос вырос в 2 раза: россияне во время каникул начали переходить на домашние кинотеатрыРоссияне на каникулах полюбили домашние кинотеатры
Во время новогодних праздников жители России стали гораздо чаще заказывать услуги по созданию у себя дома кинотеатра. Об этом говорят данные сервиса «Авито Услуги».
Спрос на специалистов, которые устанавливают и настраивают проекторы, вырос на 14% по сравнению с прошлым годом. Ещё больше — в 2,1 раза — стали искать мастеров по ремонту готовых домашних кинотеатров. Эти системы включают в себя не только телевизор, но и несколько колонок для объёмного звука.
Также популярным стал ремонт телевизоров определённых марок. Чаще всего в сервисы обращались владельцы техники Panasonic, «Витязь» и Beko.