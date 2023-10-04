Сравнение бюджетных телевизоров LG и Samsung с диагональю 43"

При обычном сигнале со стандартным цветовым диапазоном (SDR) лучше показал себя LG. У него в целом лучше процессор, детализация и обработка. А вот по цветам выигрывает Samsung (они более красочные). Поэтому если вы собираетесь смотреть ТВ-каналы, то лучшим вариантом для вас будет LG.

В тёмных сценах из-за низкой контрастности (характерное свойство IPS) у LG теряется детализация. У Samsung же в этом случае глубина чёрного цвета и контрастность остаются выше. Если вы любите смотреть кино без света, то покупайте лучше Samsung.

Под разными углами у Samsung ухудшается контраст. То есть углы обзора лучше у LG.

С точки зрения плавности оба телевизора показали себя примерно одинаково. У Samsung ШИМ был только на яркости меньше 20%, а у LG - даже на 100% яркости.

По HDR выигрывает вновь Samsung. Связано это с предельными характеристиками VA-матриц. Играть тоже лучше на экране телевизора Samsung.

Визуально работа Smart TV больше понравилась ведущему у LG. У него удобнее интерфейс, лучше проработано меню. Технически система LG тоже выглядит предпочтительнее: она поддерживает управление голосом (с покупкой дополнительного пульта), а при некоторых манипуляциях в WebOS можно установить даже торрент-клиент.

Вывод

У каждого телевизора оказались свои плюсы и минусы. Если вы берёте модель для просмотра эфирных ТВ-каналов, однозначно лучше покупать LG. Если вы сидите довольно далеко от экрана и любите смотреть фильмы и телеканалы в темноте, лучшим выбором станет Samsung. Для игр и просмотра телеканалов высокой чёткости (4K) тоже больше подходит Samsung 43cu7100.