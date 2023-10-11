Сравнение пяти моделей умных пылесосов 2023 года

KaringBee S7 OMNI. Этот робот-пылесос оснащён мотором 5000 Па. На максимальной мощности он работает в местах, где что-то рассыпано или что-нибудь разлили. Выбрать режим повышенной мощности вы можете в мобильном приложении. Также у этой модели есть технология самоочистки, два резервуара под воду: под чистую и под грязную, контейнер для мусора (его хватает примерно на месяц). Брать этого пылесос лучше тем, у кого дома нет множества ковров. В комплекте идут два дополнительных пакета для сбора мусора, дополнительный фильтр, два диска. Кроме того, если у вас в течение года что-то произойдёт с этим роботом-пылесосом, вам по гарантии его заменят на новый.