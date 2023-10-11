Сравнение пяти моделей умных пылесосов 2023 года

Сравнение пяти моделей умных пылесосов 2023 годаВозможно, вам подойдёт какой-то из них
На YouTube-канале «ТехноМакс» рассказали о топ-5 новых роботах-пылесосах. Вот в чём их особенности.
KaringBee S7 OMNI. Этот робот-пылесос оснащён мотором 5000 Па. На максимальной мощности он работает в местах, где что-то рассыпано или что-нибудь разлили. Выбрать режим повышенной мощности вы можете в мобильном приложении. Также у этой модели есть технология самоочистки, два резервуара под воду: под чистую и под грязную, контейнер для мусора (его хватает примерно на месяц). Брать этого пылесос лучше тем, у кого дома нет множества ковров. В комплекте идут два дополнительных пакета для сбора мусора, дополнительный фильтр, два диска. Кроме того, если у вас в течение года что-то произойдёт с этим роботом-пылесосом, вам по гарантии его заменят на новый.
Okami R120. Робот-пылесос с приятным дизайном. Его мощность тоже составляет 5000 Па, ёмкость батареи - 5200 мА*ч, а высота - всего 9,6 см. Этот пылесос сможет залезть даже под самый низкий диван. Для влажной уборки вам нужно будет поменять стандартный контейнер на комбинированный. Станция самоочистки у пылесоса имеет мешок под мусор ёмкостью 3 л. Управлять можно устройством при помощи пульта или приложения. Кроме того, сам пылесос хорошо говорит по-русски. В комплекте с ним идут две запасные боковые щётки, запасной пакет под мусор, фильтр, тряпка. Все расходные материалы доступны из России и их можно покупать комплектом.
TP-Link Tapo RV30 Plus. Универсальный робот-пылесос со станцией самоочистки. В нём нет ничего лишнего. Станция самоочистки компактная, но ёмкость мусорная бака у неё - 4 л. Мощность пылесоса составляет 4200 Па, а за один раз он может пройти до 360 квадратных метров. В комплекте с роботом-пылесосом идут две тряпки, дополнительный мусорный пакет, фильтр, одна боковая щётка. Стоимость такой модели - около 34 тысяч рублей. Единственное - почему-то робот-пылесос не работает в режиме роутера, хотя должен. Также это самый тихий пылесос из всех представленных.
Red RV-RL6100S. Вместе с ним идут инструкция, сервисная книжка, качественные условия гарантии. Управлять им и запускать его можно через Алису. Производитель обещает 90 минут автономной работы робота-пылесоса. Мощность его мотора составляет 2300 Па. Работать он может как в режиме влажной или сухой уборки, так и в комбинированном. В комплектацию входят две дополнительные щёточки для обслуживания пылесоса, тряпочка для влажной уборки, блок зарядки, пульт дистанционного управления.
Atvel R70. Это максимально недорогая, но хорошая модель с системой навигации по гироскопу. Мощность этого робота-пылесоса - 2200 Па. От батареи работать он может 120 минут. Поддерживает этот умный пылесос и влажную уборку, а подачу воду вы сможете регулировать через приложение. Благодаря высоте 7,8 см он сможет залезть под любую мебель. Однако его точно не стоит брать для больших квартир с высокими коврами: он хорошо справится с гладкими поверхностями, с уборкой шерсти домашних животных.