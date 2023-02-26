Бытовая техника
12:48, 26 февраля 2023
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США запретили поставлять в Россию смартфоны дороже $300

Настало время китайских смартфонов

Власти США расширили ограничения на экспорт товаров в Россию. Так, на днях Министерство торговли США ввело дополнительные правила, ограничивающие поставки товаров в Россию свыше определенных сумм. И да, под ограничения попали смартфоны дороже 300 долларов.

США запретили поставлять в Россию смартфоны дороже $300

Фото: Unsplash

Соединенные Штаты запрещают поставлять в Россию:

  • Смартфоны стоимостью свыше $300.

  • Холодильники стоимостью свыше $750.

  • Принтеры стоимостью свыше $300.

  • Пылесосы со встроенными моторами стоимостью более $100.

  • Микроволновые печи стоимостью свыше $300.

  • Кофеварки и электрические тостеры стоимостью свыше $300.

  • Кондиционеры стоимостью более $750.

И это далеко не все.

Ограничения распространяются на товары производства США, а точнее продукция, в которой 25% комплектующий – это американские технологии. При этом сообщается, что власти США и ЕС планируют начать расследование поставок запрещенных товаров в Россию через соседние страны.

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