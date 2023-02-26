США запретили поставлять в Россию смартфоны дороже $300

Соединенные Штаты запрещают поставлять в Россию:

Смартфоны стоимостью свыше $300.

Холодильники стоимостью свыше $750.

Принтеры стоимостью свыше $300.

Пылесосы со встроенными моторами стоимостью более $100.

Микроволновые печи стоимостью свыше $300.

Кофеварки и электрические тостеры стоимостью свыше $300.

Кондиционеры стоимостью более $750.

И это далеко не все.

Ограничения распространяются на товары производства США, а точнее продукция, в которой 25% комплектующий – это американские технологии. При этом сообщается, что власти США и ЕС планируют начать расследование поставок запрещенных товаров в Россию через соседние страны.