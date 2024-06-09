Стартап создал домашнее устройство для превращения воздуха в питьевую воду

AWD, размером примерно с кофемашину, использует шестиступенчатую систему фильтрации, включающую слои хлопка и активированного угля, а затем обработку ультрафиолетовым светом для достижения степени очистки 99,9%. Кроме того, он оснащен воздушным фильтром HEPA для очистки воздуха вокруг него.

Выпускается в двух размерах: «Primary Edition» производит до 14 литров воды в день, а «Pro Edition» может производить до 19 литров. Дополнительная солнечная панель делает его удобным для использования на открытом воздухе.

Несмотря на существующие устройства такие как Watergen Mobile Box и другие дорогостоящие генераторы атмосферной воды, AWD предлагает более доступную альтернативу, цена которой на Indiegogo начинается от 329 долларов. Кампания уже превысила цель финансирования более чем на 2 200%, а поставки ожидаются в сентябре 2024 года.