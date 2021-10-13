Стиральную машину Samsung на 6 кг белья временно отдают по минимальной цене

Бытовая техника
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Стиральную машину Samsung на 6 кг белья временно отдают по минимальной ценеВ DNS
На сайте DNS распродают стиральную машину Samsung WW60K40G00WDLP. Она предназначена для стирки 6 килограммов белья.
В обычное время такая машинка стоит 28 990 рублей. Сейчас её можно купить за 21 990 рублей. Дешевле такую модель на Яндекс.Маркете не найти.
У стиральной машины есть 12 программ работы, также она обрабатывает вещи паром для дезинфекции. Имеется и опция очистки барабана, благодаря чему машинку можно держать в хорошем состоянии. Кроме того, поддерживается функция дозагрузки белья — можно «закинуть» внутрь забытую футболку или носки.
Ранее представитель Candy-Hoover Group предупредил о скором подорожании бытовой техники всех производителей. Он порекомендовал покупать технику сейчас и на распродажах.