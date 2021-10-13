Стиральную машину Samsung на 6 кг белья временно отдают по минимальной цене

У стиральной машины есть 12 программ работы, также она обрабатывает вещи паром для дезинфекции. Имеется и опция очистки барабана, благодаря чему машинку можно держать в хорошем состоянии. Кроме того, поддерживается функция дозагрузки белья — можно «закинуть» внутрь забытую футболку или носки.

Ранее представитель Candy-Hoover Group предупредил о скором подорожании бытовой техники всех производителей. Он порекомендовал покупать технику сейчас и на распродажах.