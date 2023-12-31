Стоит ли покупать квадратный робот-пылесос вместо обычного круглого

Вообще, по словам пользователя iXBT.com, строго квадратных умных пылесосов не бывает. Это связано с двумя причинами: с возможностью поломки корпуса при ударе о мебель, стены и пр. и с вероятностью случайных толчков хрупких предметов из-за выступающих граней пылесоса. Поэтому края делают у таких устройств слегка закруглёнными.

Если говорить о достоинствах квадратных роботов-пылесосов, то это возможность более плотного его заезда в угол (щётки не будут доставать примерно 1 см до стенок угла, а у круглого — около 2 см), большее количество функций и лучшие характеристики.