Суд отклонил просьбу HP отозвать иск: принтеры компании не сканируют без чернил

В коллективном иске, поданном жителем Сан-Франциско Гэри Фройндом и жителем Миннеаполиса Уэйном Макматом, утверждалось, что HP намеренно скрывает важную информацию. Адвокаты истцов привели примеры, когда представители службы поддержки HP признавали, что конструкция принтера не позволяет выполнять функции, не связанные с печатью, когда в нем заканчиваются чернила.

Ранее дело было прекращено по техническим причинам, но, подав дополненную жалобу, истцы не только успешно подтвердили свои претензии, но и пресекли попытку HP прекратить дело во второй раз.