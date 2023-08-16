Суд отклонил просьбу HP отозвать иск: принтеры компании не сканируют без чернил

Суд отклонил просьбу HP отозвать иск: принтеры компании не сканируют без чернилCanon, кстати, тоже «грешит» подобным
В ходе недавней судебной тяжбы владельцы принтеров HP добились значительной победы: суд северной Калифорнии отклонил ходатайство HP об отклонении их иска. Истцы утверждали, что принтеры HP отключают функции сканирования и отправки факсов при низком уровне чернил. При этом компания не предупреждала об этом ограничении.
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В коллективном иске, поданном жителем Сан-Франциско Гэри Фройндом и жителем Миннеаполиса Уэйном Макматом, утверждалось, что HP намеренно скрывает важную информацию. Адвокаты истцов привели примеры, когда представители службы поддержки HP признавали, что конструкция принтера не позволяет выполнять функции, не связанные с печатью, когда в нем заканчиваются чернила.
Ранее дело было прекращено по техническим причинам, но, подав дополненную жалобу, истцы не только успешно подтвердили свои претензии, но и пресекли попытку HP прекратить дело во второй раз.