Сухая и влажная уборка, и не только: умный пылесос Dreame H13 Pro привезли в РФ

Щетка пылесоса H13 Pro, оснащенная высокоскоростным двигателем и мощным всасыванием 18 000 Па, вращается со скоростью 520 об/мин. Ее конструкция позволяет убирать в труднодоступных местах, например, в углах и вдоль плинтусов, легко справляясь как с сухим мусором, так и с жидкостями.

H13 Pro обладает умной регулировкой мощности всасывания, автоматически выбирая оптимальный режим. Светодиодный дисплей показывает уровень загрязнения. Кроме того, пылесос оснащен насадкой со светодиодной подсветкой для обнаружения скрытых загрязнений при любом освещении и запатентованной системой GlideWheel.

H13 Pro обеспечивает до 40 минут непрерывной уборки, покрывая до 300 м² на одной зарядке. В комплект также входит гибкий скребок для удаления грязи с пылесоса. Dreame H13 Pro оснащен системой автоматической очистки щетки, которая моет ее при температуре 60°C. Затем следует 30-минутная сушка горячим воздухом для удаления влаги.

Его можно приобрести за 54 990 рублей (дальнейшая цена 59 990 рублей) в официальном магазине, М.Видео, DNS, Ситилинк, Технопарк и Всемарт.