TCL анонсировала умный дверной замок TCL D2 Pro, которому нужно показать ладонь

Опубликовано 04 августа 2025, 20:151 мин.
TCL анонсировала умный дверной замок TCL D2 Pro, которому нужно показать ладоньУмный замок TCL D2 Pro открывает дверь по ладони
TCL представила умный замок D2 Pro, который открывает дверь при простом поднесении руки. В основе устройства лежит технология распознавания вен на ладони с помощью искусственного интеллекта. Производитель обещает точность 99,9999% и скорость открытия всего 0,3 секунды.
© TCL
В отличие от сканера отпечатков или лица, замок сканирует уникальный рисунок вен.
Основные возможности:
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Несколько способов открыть дверь: распознавание ладони, ввод кода, брелок, физический ключ, приложение TCL Home Security, голосовые команды через Alexa или Google Assistant.
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Локальное хранение данных: все данные и журналы доступа остаются в самом замке.
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Длительная работа от батареи: аккумулятор на 10 000 мАч работает до 10 месяцев, есть USB-C для экстренной подзарядки.
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Поддержка Wi-Fi 2.4 ГГц: дистанционное управление, уведомления и настройка доступа через приложение.
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Защита от воды и пыли (IP55), работает при температурах от -25°C до +70°C.
Стоимость TCL D2 Pro? Около $ 170.