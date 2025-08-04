TCL анонсировала умный дверной замок TCL D2 Pro, которому нужно показать ладонь

В отличие от сканера отпечатков или лица, замок сканирует уникальный рисунок вен.

Основные возможности:

Несколько способов открыть дверь: распознавание ладони, ввод кода, брелок, физический ключ, приложение TCL Home Security, голосовые команды через Alexa или Google Assistant.

Локальное хранение данных: все данные и журналы доступа остаются в самом замке.

Длительная работа от батареи: аккумулятор на 10 000 мАч работает до 10 месяцев, есть USB-C для экстренной подзарядки.

Поддержка Wi-Fi 2.4 ГГц: дистанционное управление, уведомления и настройка доступа через приложение.