Телевизор, колонки и даже розетки: создан универсальный пульт Haptique RS90

Отличительной особенностью RS90 является стремление упростить управление, не требуя сложных настроек, отмечает издание. Пульт обещает совместимость с более чем 3 000 ИК-устройств и популярными брендами "умного дома", такими как Philips Hue и Sonos. Также гарантируется прямой доступ к потоковым сервисам и поддержка игровых консолей, таких как PS5.

Пульт RS90, цена которого на Kickstarter составляет 240 евро, а розничная цена ожидается на уровне 360 евро, должен обеспечить полное управление "умным домом" к августу 2024 года, при условии полного финансирования.