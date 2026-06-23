Trouver выпустила две мощные мясорубки. От 6 500

Опубликовано 23 июня 2026, 05:051 мин.
Trouver выпустила две мощные мясорубки. От 6 500За более мощную от 8 200 рублей
Trouver представил новую серию электромясорубок MG. Туда вошли две: базовая MG10 и более производительная MG20.
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Младшая модель MG10 оснащена двигателем мощностью 2200 Вт и перерабатывает до 2,2 кг мяса в минуту.
Старшая MG20 мощнее — 2500 Вт, она выдаёт до 2,5 кг фарша в минуту и имеет два режима скорости.
Обе модели защищены от перегрева. Также у обеих есть функция реверса.
Управление у MG10 простое: кнопка включения и отдельная кнопка реверса. У MG20 же скорость и обратный ход регулируются поворотным переключателем. Кроме того, MG20 получила встроенный отсек для хранения насадок.
Новинки уже поступили в продажу. MG10 стоит от 6 499 рублей, MG20 — от 8 199 рублей.
Источник:Trouver
Автор:Максим Многословный
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