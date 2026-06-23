Trouver выпустила две мощные мясорубки. От 6 500

Обе модели защищены от перегрева. Также у обеих есть функция реверса.

Управление у MG10 простое: кнопка включения и отдельная кнопка реверса. У MG20 же скорость и обратный ход регулируются поворотным переключателем. Кроме того, MG20 получила встроенный отсек для хранения насадок.

Новинки уже поступили в продажу. MG10 стоит от 6 499 рублей, MG20 — от 8 199 рублей.