Trouver выпустила в РФ умный ирригатор Ripple 10

Опубликовано 20 июля 2026, 16:151 мин.
Trouver выпустила в РФ умный ирригатор Ripple 10Недорого
В России стартовали продажи первого профессионального ирригатора для полости рта Trouver Ripple 10. Вместо обычной струи воды насадка создает поток с миллионами микропузырьков.
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Когда они касаются зубов, пузырьки лопаются и мягко «выбивают» частички еды и налет из самых труднодоступных мест между зубами, одновременно массируя десны.
Мотор создает 1800 импульсов в минуту, тонкая струя шириной всего 0,6 мм помогает предотвращать появление зубного камня и воспалений.
Резервуара на 300 мл хватает на полную обработку рта без доливки, разборная конструкция упрощает мытье устройства. Насадка вращается на 360 градусов. Давление нарастает плавно, в течение 3 секунд.
Ирригатор предлагает 4 режима работы. В комплекте идут 5 насадок.
Аккумулятора (2000 мАч) хватает на 60 дней использования, корпус водонепроницаемый (защита IPX7).
Новинка вышла по цене от 2990 рублей.
Источник:Trouver
Автор:Максим Многословный