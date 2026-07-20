Trouver выпустила в РФ умный ирригатор Ripple 10

Когда они касаются зубов, пузырьки лопаются и мягко «выбивают» частички еды и налет из самых труднодоступных мест между зубами, одновременно массируя десны.

Мотор создает 1800 импульсов в минуту, тонкая струя шириной всего 0,6 мм помогает предотвращать появление зубного камня и воспалений.

Резервуара на 300 мл хватает на полную обработку рта без доливки, разборная конструкция упрощает мытье устройства. Насадка вращается на 360 градусов. Давление нарастает плавно, в течение 3 секунд.

Ирригатор предлагает 4 режима работы. В комплекте идут 5 насадок.

Аккумулятора (2000 мАч) хватает на 60 дней использования, корпус водонепроницаемый (защита IPX7).

Новинка вышла по цене от 2990 рублей.