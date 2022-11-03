Турецкий производитель бытовой техники Vestel может вернуть производство в Россию

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов сообщил изданию, что возобновить производство планируют в Александрове. Наряду с выпуском собственной продукции турецкий производитель также рассчитывает на контрактную сборку, уточнил Погудалов – на заводе раньше выпускалась техника марок Whirlpool, Electrolux, Zanussi и других, отметил он.

Другой собеседник "Коммерсанта" подтвердил, что компания намерена "расконсервировать производство в России", однако он не исключил возможности продажи мощностей отечественной компании.

Издание напомнило, что завод Vestel в России закрылся в марте 2016 года после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24 над территорией Сирии. Тогда компания объяснила: решение о прекращении производства было связано с экономическим кризисом в России.