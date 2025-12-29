У Dreame появился умный очиститель воздуха с защитой от формальдегида

Очиститель использует фирменную технологию разложения формальдегида. Вместо накопления вредных веществ в фильтре прибор превращает их в водяной пар и углекислый газ. По данным компании, устройство устраняет до 99% формальдегида и может работать с такими загрязнениями “в течение 10–15 лет”.

Dreame PM Neo способен очищать до 300 кубических метров воздуха в час. Комнату площадью около 100 квадратных метров он очищает примерно за 20 минут, максимальная зона действия достигает 157 квадратных метров. Поток чистого воздуха может распространяться на расстояние до 10 метров.

Встроенные датчики в реальном времени показывают уровень пыли, формальдегида, влажность и температуру на цветном экране. Очиститель также реагирует на движение людей и автоматически регулирует направление воздуха.