У владельцев камер безопасности Ring в журнале начали появляться странные записи

Опубликовано 20 июля 2025, 13:301 мин.
У владельцев камер безопасности Ring в журнале начали появляться странные записиRing объяснила странные записи в истории активности
Пользователи камер Ring заметили странные записи в истории активности от 28 мая 2025 года, которых они не узнают. Некоторые даже увидели устройства, которых у них никогда не было. Однако компания Ring утверждает, что взлома не было. Это всего лишь технический сбой.
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По словам представителей сервиса, из-за обновления на стороне сервера произошла ошибка: старые даты входа были некорректно отображены как 28 мая, а имена некоторых устройств указаны как «Device name not found».
В ответ на недовольство в соцсетях Ring пояснила: все устройства в списке — это гаджеты, с которых пользователь когда-то заходил в аккаунт, даже если он давно ими не пользуется. Тем не менее, некоторые владельцы камер не согласны — они уверены, что указанные устройства им не принадлежат.
Компания пообещала устранить баг, но проблема пока не решена полностью.