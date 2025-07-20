У владельцев камер безопасности Ring в журнале начали появляться странные записи

По словам представителей сервиса, из-за обновления на стороне сервера произошла ошибка: старые даты входа были некорректно отображены как 28 мая, а имена некоторых устройств указаны как «Device name not found».

В ответ на недовольство в соцсетях Ring пояснила: все устройства в списке — это гаджеты, с которых пользователь когда-то заходил в аккаунт, даже если он давно ими не пользуется. Тем не менее, некоторые владельцы камер не согласны — они уверены, что указанные устройства им не принадлежат.

Компания пообещала устранить баг, но проблема пока не решена полностью.