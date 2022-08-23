У Яндекс Маркета появятся свои бренды бытовой техники

Об этом сообщил творческий директор компании по разработке товарных знаков и слоганов «Бюро названий» Вадио Дунаев. По его информации, в перечне товаров, которые планируется выпускать под маркой Tuvio машины для мойки посуды, машины стиральные, телевизоры, смартфоны и т.д.

В Яндекс Маркете подтвердили, что подали заявку на знаки Tuvio и Vionic. Компания планирует выпускать собственную электронику и бытовую технику, в том числе холодильники, стиральные машины и чайники.