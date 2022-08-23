У Яндекс Маркета появятся свои бренды бытовой техники

Сегодня в 10:29
1 мин.
У Яндекс Маркета появятся свои бренды бытовой техникиИ, возможно, смартфонов
Стало известно, что Яндекс подали заявки на регистрацию новых товарных знаков для бытовой техники — Tuvio и Vionic. Предполагается, что техника под новыми брендами будет продаваться на Яндекс.Маркете.
Об этом сообщил творческий директор компании по разработке товарных знаков и слоганов «Бюро названий» Вадио Дунаев. По его информации, в перечне товаров, которые планируется выпускать под маркой Tuvio машины для мойки посуды, машины стиральные, телевизоры, смартфоны и т.д.
В Яндекс Маркете подтвердили, что подали заявку на знаки Tuvio и Vionic. Компания планирует выпускать собственную электронику и бытовую технику, в том числе холодильники, стиральные машины и чайники.