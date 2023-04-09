Учёные нашли простую альтернативу кондиционеру

Учёные нашли простую альтернативу кондиционеруВот чем его можно заменить
Специалисты из Кембриджского университета в Великобритании на весеннем симпозиуме Американского химического общества рассказали об одном из вариантов замены кондиционера. Они предлагают вместо него использовать плёнку на растительной основе. Эта плёнка под воздействием солнечных лучей будет охлаждаться.
Фото: Link Climate Care
Некоторые материалы обладают пассивным радиационным охлаждением. То есть они рассеивают тепло при помощи своей внешней поверхности за счёт уменьшения температуры. В итоге сам материал становится на несколько градусов холоднее, чем окружающий его воздух. И электричество при этом не тратится.
Команда учёных обнаружила, что нанокристаллы целлюлозы, которые содержатся в растениях, способны превращаться в переливающиеся красочные плёнки без добавления специального пигмента. В итоге удалось создать плёнки синего, зелёного красного цвета, которые при попадании под солнечные лучи становились в среднем почти на 4,4 градуса по Цельсию холоднее окружающего воздуха. Причём один квадратный метр такой плёнки создаёт охлаждение мощностью более 120 Вт. Это можно сравнить с мощностью многих кондиционеров.