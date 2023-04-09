Учёные нашли простую альтернативу кондиционеру

Команда учёных обнаружила, что нанокристаллы целлюлозы, которые содержатся в растениях, способны превращаться в переливающиеся красочные плёнки без добавления специального пигмента. В итоге удалось создать плёнки синего, зелёного красного цвета, которые при попадании под солнечные лучи становились в среднем почти на 4,4 градуса по Цельсию холоднее окружающего воздуха. Причём один квадратный метр такой плёнки создаёт охлаждение мощностью более 120 Вт. Это можно сравнить с мощностью многих кондиционеров.