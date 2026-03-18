Умный дом без ручного управления — Trouver везёт в Россию ИИ-экосистему MOVAMOVA превращает бытовую технику в умных помощников
Робот-пылесос Z70 Pro Roller, например, сам решает, как убирать: к грязи подъедет близко, а хрупкие предметы обойдет стороной. Заряжается он на 30% быстрее обычного, причем может пополнять энергию даже во время самоочистки.
Моющий пылесос X60 Ultra Steam использует пар температурой 200 °C для стерилизации и горячую воду 90 °C для удаления жира. А робот для мытья окон T1 Station греет воду до 40 °C, чтобы лучше отмывать следы от клея и скотча.
Вертикальный пылесос Z200 Ultra пыль собирается в мешок, которого хватает на полтора месяца — избавит от частой чистки контейнера.
Вся техника работает на собственных чипах MOVA. Они анализируют обстановку и подстраиваются под привычки хозяина.
В России новинки выйдут под брендом TROUVER. В марте появится вертикальный пылесос G70 Detect с легкой конструкцией. В апреле — робот S70 Roller с самоочищающимся моющим роликом вместо обычных тряпок.