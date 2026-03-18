Опубликовано 18 марта 2026, 15:16
Умный дом без ручного управления — Trouver везёт в Россию ИИ-экосистему MOVA

MOVA превращает бытовую технику в умных помощников
На выставке AWE 2026 в Шанхае компания MOVA представила новую стратегию. Теперь это ещё и создатель целой экосистемы умного дома. Устройства научили общаться друг с другом и принимать решения без участия человека.
Робот-пылесос Z70 Pro Roller, например, сам решает, как убирать: к грязи подъедет близко, а хрупкие предметы обойдет стороной. Заряжается он на 30% быстрее обычного, причем может пополнять энергию даже во время самоочистки.

Моющий пылесос X60 Ultra Steam использует пар температурой 200 °C для стерилизации и горячую воду 90 °C для удаления жира. А робот для мытья окон T1 Station греет воду до 40 °C, чтобы лучше отмывать следы от клея и скотча.

Вертикальный пылесос Z200 Ultra пыль собирается в мешок, которого хватает на полтора месяца — избавит от частой чистки контейнера.

Вся техника работает на собственных чипах MOVA. Они анализируют обстановку и подстраиваются под привычки хозяина.

В России новинки выйдут под брендом TROUVER. В марте появится вертикальный пылесос G70 Detect с легкой конструкцией. В апреле — робот S70 Roller с самоочищающимся моющим роликом вместо обычных тряпок.