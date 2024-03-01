В чём разница между бюджетными и дорогими сушильными машинами

Возьмите это себе на заметку при покупке

Эксперт объяснил, за какие функции в дорогих сушильных машинах мы переплачиваем . В магазинах сегодня можно встретить как совсем дешёвые, так и очень дорогие модели сушильных машин. Причём отличаться по цене они могут друг от друга в несколько раз.