В чём разница между бюджетными и дорогими сушильными машинами

Опубликовано 01 марта 2024, 04:30
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В чём разница между бюджетными и дорогими сушильными машинамиВозьмите это себе на заметку при покупке
Эксперт объяснил, за какие функции в дорогих сушильных машинах мы переплачиваем . В магазинах сегодня можно встретить как совсем дешёвые, так и очень дорогие модели сушильных машин. Причём отличаться по цене они могут друг от друга в несколько раз.
Вообще сушильные машины бывают трёх основных видов. Это вытяжные, конденсационные и с тепловым насосом. Однако дорогие модели таких приборов имеют ряд отличий от дешёвых. Топовые устройства могут сушить одежду почти при комнатной температуре и потребляют намного меньше электричества.
Также у дорогих машин есть полезные функции. Это самоочистка фильтра, режим «под утюг» (бельё остаётся влажным до его глажки), паровая обработка (такую одежду в итоге можно даже не гладить).
Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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