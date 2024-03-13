В РФ захотели легализации ремонта импортной техники без оригинальных запчастей

Ассоциация параллельного импорта предлагает легализовать ремонт импортной техники без оригинальных запчастей. Это позволит бизнесу беспрепятственно ремонтировать импортную технику, даже если производитель ушел с российского рынка.

В Госдуме уже рассматривают соответствующую инициативу.

Бизнес поддерживает легализацию ремонта без оригинальных запчастей. Это позволит сохранить работоспособность импортной техники и снизить расходы на ремонт. При этом эксперты считают, что изменения в законодательстве необходимы, но важно найти баланс между защитой прав интеллектуальной собственности и интересами потребителей.