В РФ захотели легализации ремонта импортной техники без оригинальных запчастей

Опубликовано 13 марта 2024, 18:55
1 мин.
В РФ захотели легализации ремонта импортной техники без оригинальных запчастейВлияние на бизнес и потребителей
В России существует правовая неопределенность в вопросе ремонта импортной техники без оригинальных запчастей — бизнес, занимающийся ремонтом, рискует получить иски от иностранных правообладателей. Ситуация осложняется санкциями, из-за которых поставки запчастей становятся все более затруднительными, отмечают «Известия».
Ассоциация параллельного импорта предлагает легализовать ремонт импортной техники без оригинальных запчастей. Это позволит бизнесу беспрепятственно ремонтировать импортную технику, даже если производитель ушел с российского рынка.
В Госдуме уже рассматривают соответствующую инициативу.
Бизнес поддерживает легализацию ремонта без оригинальных запчастей. Это позволит сохранить работоспособность импортной техники и снизить расходы на ремонт. При этом эксперты считают, что изменения в законодательстве необходимы, но важно найти баланс между защитой прав интеллектуальной собственности и интересами потребителей.