В России изобрели холодильник с рукой для расстановки продуктов

Кроме того, у холодильника есть встроенный голосовой помощник, который сможет заказать необходимые продукты и найти нужный рецепт. Ещё холодильник умеет регулировать температурный режим внутри. Сама рука-манипулятор оснащена видеокамерой, которая позволит считывать штрих-коды с продуктов. Затем робот будет расставлять их по камере хранения.

Разработчики уточнили, что аналоги такого холодильника уже существуют, но в российском устройстве всё же есть уникальные функции. Стоить такое «чудо» будет около 300 тысяч рублей.

«Холодильник рассчитан на широкий круг потребителей и может стать помощником на кухне для людей с ограниченными возможностями», — заявили разработчики.