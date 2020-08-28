В России начались продажи холодильника-конструктора Samsung под любой интерьер

Модельный ряд интерьерной техники BESPOKE включает в себя двухдверный холодильник с нижней морозильной камерой, однодверную холодильную камеру и однодверную морозильную камеру.

Пользователь может комбинировать разные блоки техники, добавлять новые секции, даже менять тип покрытия и цветовую гамму. То есть можно полностью настроить интерьер под свой вкус.

В России доступны несколько пастельных расцветок и три вида материалов корпуса — металл, матовое стекло, глянцевое стекло.

Модульные холодильники уже можно приобрести на официальном сайте интернет-магазина Samsung по цене от 83 000 рублей. Собрать комплектацию и выбрать дизайн техники можно там же.