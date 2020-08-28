Бытовая техника
Сегодня 19:21
В России начались продажи холодильника-конструктора Samsung под любой интерьер
Доступны разные цвета и материалы
В России стартовали продажи холодильника-конструктора BESPOKE от Samsung, который подойдёт под любой интерьер. Техника представлена в разных цветах.
Модельный ряд интерьерной техники BESPOKE включает в себя двухдверный холодильник с нижней морозильной камерой, однодверную холодильную камеру и однодверную морозильную камеру.
Пользователь может комбинировать разные блоки техники, добавлять новые секции, даже менять тип покрытия и цветовую гамму. То есть можно полностью настроить интерьер под свой вкус.
В России доступны несколько пастельных расцветок и три вида материалов корпуса — металл, матовое стекло, глянцевое стекло.
Модульные холодильники уже можно приобрести на официальном сайте интернет-магазина Samsung по цене от 83 000 рублей. Собрать комплектацию и выбрать дизайн техники можно там же.