В России появился новый бренд бытовой техники

12:49, 12 декабря 2022
1 мин.
В России появился новый бренд бытовой техникиПока можно купить недорогие конвекторы
Ситилинк запустил продажи бытовой техники нового бренда Domfy. Это собственная торговая марка ГК Merlion. Под ней будут продаваться холодильники, стиральные машины, пылесосы и др.
Фото: Ситилинк
Ситилинк пишет, что продукция Domfy будет представлена в среднем ценовом сегменте. В магазине уже можно купить несколько моделей бюджетных конвекторов в разном дизайне. Цены на них составляют около 3000 рублей.
В будущем под брендом выпустят холодильники, стиральные машины, пылесосы и паровые швабры, утюги, отпариватели, конвекторы, вентиляторы, микроволновые и мини-печи, чайники и кофеварки, мясорубки, блендеры, миксеры, технологичные кухонные машины, грили и другие товары.
На продукцию Domfy действует увеличенная гарантия два года.