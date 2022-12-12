В России появился новый бренд бытовой техники

Ситилинк пишет, что продукция Domfy будет представлена в среднем ценовом сегменте. В магазине уже можно купить несколько моделей бюджетных конвекторов в разном дизайне. Цены на них составляют около 3000 рублей.

В будущем под брендом выпустят холодильники, стиральные машины, пылесосы и паровые швабры, утюги, отпариватели, конвекторы, вентиляторы, микроволновые и мини-печи, чайники и кофеварки, мясорубки, блендеры, миксеры, технологичные кухонные машины, грили и другие товары.

На продукцию Domfy действует увеличенная гарантия два года.