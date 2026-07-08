Бытовая техника
Опубликовано 08 июля 2026, 19:13
1 мин.

В России появятся роботы-пылесосы Trouver с выдвижными щётками

И роликовой влажной уборкой
Trouver готовит выход на российский рынок трёх новых роботов-пылесосов. Модели V70 Ultra Complete, Z70 Ultra Roller Complete и S70 Ultra Roller уже вышли глобально под брендом MOVA.
В России появятся роботы-пылесосы Trouver с выдвижными щётками

© Trouver

Флагман V70 Ultra Complete выделяется системой MaxiReachX™. Боковая щётка выдвигается на 12 см, а насадка для мытья пола на 16 см (вместо 4). Мощность всасывания — 40 000 Па. Впервые в линейке станция работает без одноразовых мешков: используется многоразовый контейнер EcoCyclone™.

В России появятся роботы-пылесосы Trouver с выдвижными щётками

© Trouver

Модель Z70 Ultra Roller Complete делает упор на влажную уборку. У неё ролик шириной 27 см и сила прижима 5 000 Па. Эффективность мытья выросла на 30% по сравнению с предыдущим поколением.

В России появятся роботы-пылесосы Trouver с выдвижными щётками

© Trouver

S70 Ultra Roller уже более доступная модель. У неё роликовая система HydroForce™, которая постоянно промывает ролик чистой водой. В старшей версии добавили камеру с 3D-подсветкой для распознавания препятствий, щётку CleanChop 3.0, которая режет волосы и шерсть, защиту ковров от намокания, автодозатор моющего средства и мощность всасывания 32 000 Па.

В России появятся роботы-пылесосы Trouver с выдвижными щётками

© Trouver

Все три модели появятся в России во второй половине 2026 года. Цены пока не объявлены.

Источник:Trouver
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Trouver
,
#пылесос
,
#робот-пылесос
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Бытовая техника/
  4. В России появятся роботы-пылесосы Trouver с выдвижными щётками