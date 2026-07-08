В России появятся роботы-пылесосы Trouver с выдвижными щётками

В России появятся роботы-пылесосы Trouver с выдвижными щёткамиИ роликовой влажной уборкой
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Флагман V70 Ultra Complete выделяется системой MaxiReachX™. Боковая щётка выдвигается на 12 см, а насадка для мытья пола на 16 см (вместо 4). Мощность всасывания — 40 000 Па. Впервые в линейке станция работает без одноразовых мешков: используется многоразовый контейнер EcoCyclone™.
Модель Z70 Ultra Roller Complete делает упор на влажную уборку. У неё ролик шириной 27 см и сила прижима 5 000 Па. Эффективность мытья выросла на 30% по сравнению с предыдущим поколением.
S70 Ultra Roller уже более доступная модель. У неё роликовая система HydroForce™, которая постоянно промывает ролик чистой водой. В старшей версии добавили камеру с 3D-подсветкой для распознавания препятствий, щётку CleanChop 3.0, которая режет волосы и шерсть, защиту ковров от намокания, автодозатор моющего средства и мощность всасывания 32 000 Па.
Все три модели появятся в России во второй половине 2026 года. Цены пока не объявлены.