В России появятся роботы-пылесосы Trouver с выдвижными щётками

S70 Ultra Roller уже более доступная модель. У неё роликовая система HydroForce™, которая постоянно промывает ролик чистой водой. В старшей версии добавили камеру с 3D-подсветкой для распознавания препятствий, щётку CleanChop 3.0, которая режет волосы и шерсть, защиту ковров от намокания, автодозатор моющего средства и мощность всасывания 32 000 Па.