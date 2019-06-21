В России представлена «умная» стиральная машина с голосовым управлением

Стиральная машина AXI имеет голосового помощника, систему автодозировки моющих средств и функцию пара. Машина оснащена сенсорным smart touch дисплеем, на котором отображаются визуальные подсказки. AXI может читать этикетки на одежде и объяснить, как правильно ухаживать за вещами. Управлять машиной можно дистанционно через приложение Wizard и через умную колонку от Google или Amazon.
В России AXI будет представлена моделью с загрузкой до 7 кг. Стоить она будет 42 990 рублей.
HOOVER
Помимо AXI HOOVER выпускает на российский рынок широкий модельный ряд стиральных, стирально-сушильных и сушильных машин Dynamic Next. Они оснащены тепловым насосом, позволяющим проводить сушку при температуре не выше 40 градусов. Вещи перед загрузкой в машину можно не сортировать, так как устройство поддерживает цикл совместной сушки. Можно одновременно сушить до 7 кг одежды.