В России сократился ассортимент бытовой техники и электроники

По словам коммерческого директора сети магазинов «Холодильник.ру», сильнее всего ассортимент сократился в категориях, где доля европейских, корейских и американских брендов была наиболее высокой. Это посудомоечные машины, духовые шкафы и варочные панели, встраиваемые холодильники, телевизоры, смартфоны, отдельные сегменты в пылесосах. Максимальное сокращение наблюдается у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple.

В «Связном» заявили, что наиболее характерно сокращение ассортимента для категории смартфонов и планшетов. Источники также сообщили, что некоторые заводы в России столкнулись с нехваткой комплектующих. У LG, например, запасы подходят к концу.

Эксперты также говорят, что «освободившиеся места активно занимают китайские и турецкие производители».