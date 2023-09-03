В России увеличились продажи бытовой техники из Турции и Китая

Повышенное внимание к китайской и турецкой бытовой технике обусловлено широким ассортиментом, стабильностью поставок, в том числе местного производства, и отлаженными логистическими процессами, отмечают специалисты.

С января по июль текущего года продажи китайских холодильников Haier в России выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Gorenje - на 100%, турецкой Beko - на 17%.

В сегменте стиральных машин лидирует Haier со своим суббрендом Candy, занимая 22% рынка, за ним следуют Gorenje - 14% и Beko - 12%.

Эксперты отмечают, что в настоящее время наблюдается рост спроса на крупную бытовую технику. Это объясняется ростом покупок недвижимости и увеличением расходов на обустройство дома. Кроме того, китайская и турецкая бытовая техника известна своей ремонтопригодностью. Официальные сервисные центры в России предоставляют необходимые гарантии и поддержку, что еще больше подчеркивает их привлекательность для потребителей.