Опубликовано 09 февраля 2026, 11:30
В России вышел Trouver Mobius 60: этот робот-пылесос сам меняет насадки под разный пол

Флагманская модель
В российских магазинах начались продажи флагманского робота-пылесоса Trouver Mobius 60. Выделяется он использованием нескольких типов насадок для влажной уборки. Их устройство выбирает самостоятельно в зависимости от типа пола и степени загрязнения.
В России вышел Trouver Mobius 60: этот робот-пылесос сам меняет насадки под разный пол

© Trouver

Робот оснащён технологией MopSwap: встроенный ИИ анализирует покрытие и подбирает подходящую насадку без участия пользователя. В комплект входят три пары мопов:

  • ThermoHold удерживают тепло и помогают справляться с засохшей грязью и жиром.

  • Plush сделаны из мягкого материала и подходят для деликатных поверхностей, например паркета.

  • HyperClean предназначены для ежедневной уборки и хорошо собирают пыль и пятна.

© Trouver

Модель также имеет высокую мощность всасывания — до 30 000 Па. Этого достаточно, чтобы убрать не только пыль и волосы, но и более крупные частицы, например корм для животных. Двойная щётка снижает риск наматывания шерсти.

Есть система StepMaster, что помогает роботу преодолевать пороги и небольшие ступени высотой до 8 см, заезжать под мебель робот тоже умеет. Базовая станция же: доливает воду, сливает грязную, промывает и сушит насадки, заряжает устройство и может добавлять чистящие средства. Насадки очищаются горячей водой, стерилизуются ультрафиолетом и сушатся тёплым воздухом.

Trouver Mobius 60 продаётся по цене от 149 999 рублей.