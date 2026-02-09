В России вышел Trouver Mobius 60: этот робот-пылесос сам меняет насадки под разный пол

Модель также имеет высокую мощность всасывания — до 30 000 Па. Этого достаточно, чтобы убрать не только пыль и волосы, но и более крупные частицы, например корм для животных. Двойная щётка снижает риск наматывания шерсти.

Есть система StepMaster, что помогает роботу преодолевать пороги и небольшие ступени высотой до 8 см, заезжать под мебель робот тоже умеет. Базовая станция же: доливает воду, сливает грязную, промывает и сушит насадки, заряжает устройство и может добавлять чистящие средства. Насадки очищаются горячей водой, стерилизуются ультрафиолетом и сушатся тёплым воздухом.

Trouver Mobius 60 продаётся по цене от 149 999 рублей.