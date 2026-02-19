В России зафиксировали рекорд продаж кофемашин за последние пять лет

По данным исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»), общий объём рынка достиг 38 млрд рублей, а средняя цена устройства составила 14,5 тыс. рублей.

Рост продолжается каждый год. В 2020 году было продано 1,3 млн устройств, а к 2025 году — уже в два раза больше.

При этом денежный рост за год оказался скромнее — около 4%, что связано с расширением ассортимента моделей подоступнее. Около 40% продаж приходится на устройства дешевле 5 тыс. рублей, но при этом каждая пятая проданная кофемашина стоит дороже 25 тыс. рублей.

Среди брендов по выручке лидирует De’Longhi. Также востребованы KRUPS, Polaris, Philips, Kitfort и др.