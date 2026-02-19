В России зафиксировали рекорд продаж кофемашин за последние пять лет

Опубликовано 19 февраля 2026, 16:021 мин.
В России зафиксировали рекорд продаж кофемашин за последние пять летЧашечку утром, чашечку вечером
М. Видео сообщила, что в 2025 году в России продано около 2,6 млн кофемашин и кофеварок. Если вам кажется, что это немного, то вот другой факт: это лучший результат за последние пять лет.
По данным исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»), общий объём рынка достиг 38 млрд рублей, а средняя цена устройства составила 14,5 тыс. рублей.
Рост продолжается каждый год. В 2020 году было продано 1,3 млн устройств, а к 2025 году — уже в два раза больше.
При этом денежный рост за год оказался скромнее — около 4%, что связано с расширением ассортимента моделей подоступнее. Около 40% продаж приходится на устройства дешевле 5 тыс. рублей, но при этом каждая пятая проданная кофемашина стоит дороже 25 тыс. рублей.
Среди брендов по выручке лидирует De’Longhi. Также востребованы KRUPS, Polaris, Philips, Kitfort и др.