В Россию привезли стайлер Dreame 5 в 1 для "технологичной" укладки волос

В Россию привезли стайлер Dreame 5 в 1 для "технологичной" укладки волосИ карманный фен
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Стайлер Dreame AirStyle 5-в-1 - это устройство, сочетающее в себе функции сушки, укладки и настройки для различных типов волос. Он оснащен пятью насадками для быстрой сушки, завивки, выпрямления, устранения пушистости и придания объема. Оснащенный системой температурного контроля NTC, он выполняет 200 проверок в секунду для поддержания безопасной температуры 57°C, предотвращая повреждение волос и кожи головы. Благодаря мощности 1200 Вт и воздушному потоку 60 м/с AirStyle обеспечивает быструю сушку всего за две минуты, предлагая три настройки температуры и скорости для индивидуальной укладки.
Фен Pocket - это "компактный и высокоскоростной" прибор. Весом всего 300 г и складной конструкцией его легко перевозить и хранить. Он излучает 300 миллионов отрицательных ионов для уменьшения статического электричества и разглаживания волос, а мощный мотор со скоростью вращения 110 000 об/мин обеспечивает быструю сушку. Фен оснащен двумя насадками для завивки и выпрямления, пятью температурными режимами и двумя скоростями воздушного потока. Система шумоподавления обеспечивает уровень шума ниже 60 дБ.
Стоимость Dreame AirStyle составляет 34 990 рублей, а карманный фен доступен по цене 13 990 рублей, акционная цена - 11 990 рублей. Оба продукта можно приобрести на официальном сайте, в "М.Видео" и Технопарке.