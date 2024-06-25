В Россию привезли стайлер Dreame 5 в 1 для "технологичной" укладки волос

Фен Pocket - это "компактный и высокоскоростной" прибор. Весом всего 300 г и складной конструкцией его легко перевозить и хранить. Он излучает 300 миллионов отрицательных ионов для уменьшения статического электричества и разглаживания волос, а мощный мотор со скоростью вращения 110 000 об/мин обеспечивает быструю сушку. Фен оснащен двумя насадками для завивки и выпрямления, пятью температурными режимами и двумя скоростями воздушного потока. Система шумоподавления обеспечивает уровень шума ниже 60 дБ.

Стоимость Dreame AirStyle составляет 34 990 рублей, а карманный фен доступен по цене 13 990 рублей, акционная цена - 11 990 рублей. Оба продукта можно приобрести на официальном сайте, в "М.Видео" и Технопарке.