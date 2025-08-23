В Сеть попали подробности умной колонки Google с ИИ на борту

Колонка будет работать на базе Gemini и редложит четыре цвета: ярко-красный, светло-зелёный (возможное название Jade), чёрный (Obsidian) и белый (Porcelain). Внизу корпуса будет подсветка, которая загорается при взаимодействии с Gemini. На колонке можно будет пользоваться функциями Gemini Live, но только голосом.

Устройство получит «естественно звучащие голоса» ассистента, поддержку поиска и воспроизведения музыки и видео, настройку сценариев для умного дома, а также обнаружение необычных звуков, например разбитого стекла или сигналов пожарной тревоги, с уведомлениями на телефон. Колонку можно будет подключить к Google TV Streamer.

Точная дата выхода пока неизвестна.