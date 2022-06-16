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Ваш телевизор продолжает крутить рекламу, даже если вы его выключили

Все дело в неправильном “общении” приставки и телевизора
Как показывает новое исследование, многие рекламные ролики продолжают воспроизводиться на стриминговых сервисах даже после того, как зрители выключают телевизор, и эта проблема приводит к тому, что бренды тратят более 1 миллиарда лишних долларов в год.
Ваш телевизор продолжает крутить рекламу, даже если вы его выключили

GroupM - один из крупнейших брендов по закупке рекламы - опубликовал новое исследование, которое показало, что реклама на стриминговых сервисах воспроизводится даже после того, как люди выключили свои телевизоры.

Чтобы получить эти цифры, компания потратила шесть месяцев на покупку рекламы на 20 миллионах телевизоров Vizio с помощью iSpotTV, поставщика рекламных технологий для телевизоров. Некоторые из этих телевизоров были обычными смарт-устройствами, в то время как другие были подключены к приставкам. Результаты, о которых впервые сообщил The Wall Street Journal, оказались довольно мрачными: около 17% всех рекламных объявлений на этих устройствах воспроизводились после того, как телевизор уже был выключен.

Согласно GroupM, причина, по которой эта реклама продолжает воспроизводиться, заключается в том, что телезрители, использующие стриминговое устройство, обычно просто выключают свои телевизоры вместо того, чтобы сначала закрыть приложения устройства. Телевизоры не всегда посылают соответствующий сигнал приставкам, которые подключены к их портам, что означает, что приставки будут продолжать работать. Они будут продолжать воспроизводить ваше шоу и любую связанную с ним рекламу.

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