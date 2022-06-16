Ваш телевизор продолжает крутить рекламу, даже если вы его выключили

GroupM - один из крупнейших брендов по закупке рекламы - опубликовал новое исследование, которое показало, что реклама на стриминговых сервисах воспроизводится даже после того, как люди выключили свои телевизоры.

Чтобы получить эти цифры, компания потратила шесть месяцев на покупку рекламы на 20 миллионах телевизоров Vizio с помощью iSpotTV, поставщика рекламных технологий для телевизоров. Некоторые из этих телевизоров были обычными смарт-устройствами, в то время как другие были подключены к приставкам. Результаты, о которых впервые сообщил The Wall Street Journal, оказались довольно мрачными: около 17% всех рекламных объявлений на этих устройствах воспроизводились после того, как телевизор уже был выключен.

Согласно GroupM, причина, по которой эта реклама продолжает воспроизводиться, заключается в том, что телезрители, использующие стриминговое устройство, обычно просто выключают свои телевизоры вместо того, чтобы сначала закрыть приложения устройства. Телевизоры не всегда посылают соответствующий сигнал приставкам, которые подключены к их портам, что означает, что приставки будут продолжать работать. Они будут продолжать воспроизводить ваше шоу и любую связанную с ним рекламу.