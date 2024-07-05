Владельцам Ситилинка теперь принадлежат бренды Vitek и Coolfort

Опубликовано 05 июля 2024, 18:21
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Владельцам Ситилинка теперь принадлежат бренды Vitek и CoolfortИ не только
У Ситилинка появились "соседи". Группа компаний Merlion стала новым владельцем брендов Vitek, Röndell, Maxwell и Coolfort в результате покупки Golder Electronics.
Merlion расширил свой портфель за счет приобретения компании Golder Electronics, известного производителя бытовой техники в России и странах СНГ. В сделку, завершенную 4 июля 2024 года в Москве, вошли такие известные бренды, как Vitek, Röndell, Maxwell и Coolfort.
Golder Electronics, известная своей бытовой техникой и кухонной утварью, привнесет в Merlion "богатый опыт и устоявшееся присутствие на рынке". Этот шаг рассматривается как стратегическая попытка укрепить позиции Merlion на растущем рынке бытовой техники, который, как отмечают аналитики, переживает устойчивый рост в России.
Финансовые условия сделки не разглашаются.