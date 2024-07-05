Владельцам Ситилинка теперь принадлежат бренды Vitek и Coolfort

Merlion расширил свой портфель за счет приобретения компании Golder Electronics, известного производителя бытовой техники в России и странах СНГ. В сделку, завершенную 4 июля 2024 года в Москве, вошли такие известные бренды, как Vitek, Röndell, Maxwell и Coolfort.

Golder Electronics, известная своей бытовой техникой и кухонной утварью, привнесет в Merlion "богатый опыт и устоявшееся присутствие на рынке". Этот шаг рассматривается как стратегическая попытка укрепить позиции Merlion на растущем рынке бытовой техники, который, как отмечают аналитики, переживает устойчивый рост в России.

Финансовые условия сделки не разглашаются.