Вот как ионизатор воздуха дома может вам навредить

Современные ионизаторы перешли в современные дома из медицинских учреждений. Более того, в больницах у медиков есть чёткий регламент и они соблюдают различные требования безопасности при работе с этими приборами. Это уже говорит о том, что ионизатор - не такой уж простой и безобидный прибор.

Если описывать работу ионизатора совсем просто, то он насыщает воздух частицами с отрицательным зарядом. Эти ионы оказывают положительное влияние на воздух, так как снижают действие радиации, уничтожают болезнетворные бактерии. Но если эти частицы попадают на влагу, пыль или на поверхность комнаты, то они превращаются во вредные.