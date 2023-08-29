Вот как понять, нужно ли вам покупать увлажнитель воздуха

Вот как понять, нужно ли вам покупать увлажнитель воздухаЕсть несколько признаков
Качество воздуха в помещении очень важно для здоровья кожи. Но даже проветривания может быть недостаточно зимой, когда воздух становится более сухим. Помочь в этом вам может увлажнитель воздуха.
Влажность - это, простыми словами, количество водяного пара в воздухе. Ваше здоровье и самочувствие зависит от уровня влажности в помещении.
Оптимальный уровень влажности в доме - 50%. Если же он ниже 30%, то воздух становится сухим. В этом случае вам понадобится увлажнитель.
Есть два способа узнать, нужен ли вам увлажнитель воздуха. Первый - по ряду симптомов, второй - при помощи гигрометра. Если специального прибора для измерения уровня влажности у вас нет, то обратите внимание на признаки, которые сигнализируют о том, что воздух слишком сухой.
Среди таких признаков: сухие кожа, нос, глаза, горло; кровотечения из носа; учащение либо усиление аллергических реакций; сухие растения; проблемы с кожей, чихание, свистящее дыхание, сильная жажда у домашних животных; отслаивание обоев либо деформация деревянных полов, высыхание предметов мебели; статическое электричество.