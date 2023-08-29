Вот как понять, нужно ли вам покупать увлажнитель воздуха

Влажность - это, простыми словами, количество водяного пара в воздухе. Ваше здоровье и самочувствие зависит от уровня влажности в помещении.

Оптимальный уровень влажности в доме - 50%. Если же он ниже 30%, то воздух становится сухим. В этом случае вам понадобится увлажнитель.