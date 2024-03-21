Вот в чём разница между моющим пылесосом и пылесосом с влажной уборкой

В моющем пылесосе есть такие элементы, как мотор для всасывания, резервуар для чистой воды, для грязной воды, система фильтров, ёмкость для моющего средства, капиллярная система разбрызгивания, насос для подачи жидкости в систему разбрызгивания, всасывающая насадка (турбощётка). Что касается пылесоса с влажной уборкой, то он содержит мотор для всасывания сухого мелкого мусора, резервуар для чистой воды, контейнер для сбора сухого мусора с системой фильтров, капилляр и помпу для подачи воды на валик/фибру, сам вращающийся валик или фибра.

Принципы работы у пылесосов тоже разные. Моющая модель разбрызгивает воду на поверхность, а затем её убирает, тогда как модель с функцией влажной уборки смачивает водой валик/фибру, а затем протирает пол.