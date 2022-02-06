Врач распределил алкогольные напитки по уровню вреда для здоровья

По словам Османова, коньяк содержит в себе намного больше калорий, чем другой алкоголь, что может привести к набору лишнего веса и проблемам с сердцем.

Игристые вина и коктейли “богаты” сахаром, они приводят к нарушениям функции печени и поджелудочной железы, поэтому не стоит ими увлекаться.

А пиво, благодаря своему составу, дает очень сильную нагрузку на печень

Если говорить о наименее вредном спиртном напитком, то, по словам эксперта, им является вино. Но, само собой, его также следует употреблять в небольшом количестве.