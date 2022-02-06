Врач распределил алкогольные напитки по уровню вреда для здоровья

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Врач распределил алкогольные напитки по уровню вреда для здоровьяИ объяснил причину этого
Алкоголь в больших количествах никакой пользы не приносит, это факт. Но вот врач-терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов рассказал о некоторых популярных видов алкоголя, которые особенно бывают вредными для вашего организма.
По словам Османова, коньяк содержит в себе намного больше калорий, чем другой алкоголь, что может привести к набору лишнего веса и проблемам с сердцем.
Игристые вина и коктейли “богаты” сахаром, они приводят к нарушениям функции печени и поджелудочной железы, поэтому не стоит ими увлекаться.
А пиво, благодаря своему составу, дает очень сильную нагрузку на печень
Если говорить о наименее вредном спиртном напитком, то, по словам эксперта, им является вино. Но, само собой, его также следует употреблять в небольшом количестве.
Источник: Прайм