Wyze показала уличную лампу со встроенной камерой

Опубликовано 05 июня 2025, 08:001 мин.
Wyze показала уличную лампу со встроенной камеройКрасиво и без лишней проводки
Wyze выпустила новое устройство для умного дома — лампочку со встроенной камерой наблюдения. Новинка получила название Wyze Bulb Cam — её можно просто вкрутить в любой патрон E26.
© Wyze
Лампочка оснащена камерой с качеством видео 2K, углом обзора 160° и встроенной подсветкой на 800 люмен. Она поддерживает ночное видение в цвете, двухстороннюю аудиосвязь и запись видео на карту microSD. Управлять яркостью можно через приложение Wyze. Лампа автоматически включается при обнаружении движения.
Камера совместима с ИИ-функциями Wyze, включая умные уведомления, но для этого потребуется подписка Cam Unlimited Pro.
Цены:
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Wyze Bulb Cam — $49,98
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Accessory Bulb — $16,98
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Набор из обеих ламп — $64,98
Все устройства уже доступны на сайте Wyze.