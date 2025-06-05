Wyze показала уличную лампу со встроенной камерой

Лампочка оснащена камерой с качеством видео 2K, углом обзора 160° и встроенной подсветкой на 800 люмен. Она поддерживает ночное видение в цвете, двухстороннюю аудиосвязь и запись видео на карту microSD. Управлять яркостью можно через приложение Wyze. Лампа автоматически включается при обнаружении движения.

Камера совместима с ИИ-функциями Wyze, включая умные уведомления, но для этого потребуется подписка Cam Unlimited Pro.

Цены:

Wyze Bulb Cam — $49,98

Accessory Bulb — $16,98

Набор из обеих ламп — $64,98

Все устройства уже доступны на сайте Wyze.