Xiaomi пообещала, что напольная лампа Vertical Study Lamp 2 прослужит до 17 лет

Опубликовано 03 марта 2026, 15:331 мин.
Xiaomi пообещала, что напольная лампа Vertical Study Lamp 2 прослужит до 17 летЯркость 12 700 люмен
Xiaomi выпустила в Китае новую напольную лампу — Xiaomi Mijia Vertical Study Lamp 2. Лампа рассчитана на комнаты площадью до 15 квадратных метров. В ней используются светодиоды, которые «могут прослужить до 17 лет при обычном использовании».
© Xiaomi
По данным компании, новинка стала на 27% ярче предыдущей версии. Максимальная яркость достигает 12 700 люмен, а освещение в центральной зоне стола превышает 1 800 люкс. Свет распределяется равномерно, тени от рук «практически не заметны». Лампа снижает блики и передает цвета «максимально естественно, близко к дневному свету».
Устройство поддерживает автоматическую регулировку яркости с помощью ИИ и может определять, когда человек сидит за столом. Лампа подключается к приложению Mi Home и работает в экосистеме умного дома Xiaomi. Управлять можно сенсорной панелью или через смартфон.
Официальная цена составляет 2 499 юаней (около 28 тыс рублей).