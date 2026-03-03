Xiaomi пообещала, что напольная лампа Vertical Study Lamp 2 прослужит до 17 лет

По данным компании, новинка стала на 27% ярче предыдущей версии. Максимальная яркость достигает 12 700 люмен, а освещение в центральной зоне стола превышает 1 800 люкс. Свет распределяется равномерно, тени от рук «практически не заметны». Лампа снижает блики и передает цвета «максимально естественно, близко к дневному свету».

Устройство поддерживает автоматическую регулировку яркости с помощью ИИ и может определять, когда человек сидит за столом. Лампа подключается к приложению Mi Home и работает в экосистеме умного дома Xiaomi. Управлять можно сенсорной панелью или через смартфон.

Официальная цена составляет 2 499 юаней (около 28 тыс рублей).