Xiaomi представила гигантский холодильник с управлением по смартфону

Пока новый холодильник MIJIA будет продаваться только в Китае. Устройство станет одним из самых больших в линейке холодильников компании. Объём отдельно холодильной камеры новинки составляет 351 литр, а морозильной — 189 литров. MIJIA будет продаваться по цене примерно $562.

Холодильник имеет двухрядные выдвижные ящики для хранения различных продуктов: мяса, рыбы, фруктов, овощей. Отмечается, что устройство не даёт распространяться запахам. Также у холодильника есть восемь встроенных в дверь полок, высота которых регулируется.

Управлять MIJIA можно дистанционно через приложение на смартфоне. В левой дверце холодильника есть небольшой интерактивный дисплей.