Xiaomi представила напольный кондиционер с быстрым охлаждением

Устройство обладает мощностью охлаждения 5150 Вт и обогрева 7350 Вт. Благодаря сильному компрессору и инверторному мотору кондиционер может охлаждать за 40 секунд и нагревать за 80 секунд (в идеальных условиях).

Он рассчитан на помещения до 30 м², создаёт мощный поток воздуха — до 1480 м³/ч, имеет широкий угол обдува 115° и «бьёт» воздухом на расстояние до 13 метров.

Новая модель оснащена умными функциями: поддерживает приложение Mijia, голосового помощника Xiao Ai и платформу HyperOS Connect. Также есть автоматические обновления по воздуху и система удалённой диагностики с 122 проверками.

Кондиционер умеет самоочищаться — стерилизация внутренних частей при 56 °C и промывка внешнего блока. Фильтры антибактериальные, блокируют до 99% бактерий.

Работает даже при температурах от -32°C до +60°C.