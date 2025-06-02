Вытяжка оснащена двигателем с частотой вращения до 120 000 об/мин, создающим воздушный поток со скоростью 12 м/с для быстрого удаления дыма и запахов. Объём воздуха достигает 11 м³ в минуту, а максимальное статическое давление — 1000 Па. Уровень шума не превышает 65 дБ — спасибо новой конструкции воздуховода. Устройство не имеет масляной сетки, что упрощает уход — чистка не требуется.

Mijia S20 оснащена датчиком PM2.5, который в реальном времени отслеживает качество воздуха на кухне, показывая концентрацию мелких частиц. Вытяжка интегрируется с плитой, автоматически регулируя мощность, и поддерживает управление через приложение Mijia или голосовые команды Xiaoai. Энергоэффективность соответствует первому классу, с потреблением 168 Вт.