Xiaomi установила рекорд по чайникам

Бытовая техника
Сегодня в 17:10
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Xiaomi установила рекорд по чайникамПродала очень много
По части смартфонов Xiaomi занимает третье место в мире по поставкам, согласно недавнему отчёту Canalys. Однако эта компания известна не только своими мобильными устройствами, но и широким спектром других продуктов. На этих рынках у неё тоже всё хорошо, о чём свидетельствует свежая статистика по продажам чайников Xiaomi.
Речь идёт о популярной серии Xiaomi Water Kettle. Сегодня компания сообщила, что по состоянию на 30 сентября 2021 года продажи этих чайников превысили 15 млн единиц. Цены на продукты этой серии варьируются от $12 до $39.
Стоит отметить, что многие чайники Xiaomi поддерживают функцию управления со смартфона по Bluetooth. Эти товары можно приобрести и в России.