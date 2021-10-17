Xiaomi установила рекорд по чайникам

Продала очень много

По части смартфонов Xiaomi занимает третье место в мире по поставкам, согласно недавнему отчёту Canalys. Однако эта компания известна не только своими мобильными устройствами, но и широким спектром других продуктов. На этих рынках у неё тоже всё хорошо, о чём свидетельствует свежая статистика по продажам чайников Xiaomi.