Xiaomi выпустила аэрофритюрницу

Xiaomi Air Fryer 6L отличается "премиальным дизайном" с большой сенсорной панелью управления и светодиодным дисплеем. Она оснащена термостойкой ручкой, задними вентиляционными отверстиями для охлаждения, нескользящими резиновыми ножками и съемным поддоном. Есть и двухслойное антипригарное покрытие.

Мощность фритюрницы составляет 1500 Вт, что обеспечивает быстрый нагрев. Она оснащена 9-лопастным вентилятором и обеспечивает циркуляцию горячего воздуха на 360 градусов. Прибор обеспечивает регулирование температуры от 40 до 200 градусов Для удобства в приборе предусмотрены шесть предустановленных быстрых рецептов.

Xiaomi Air Fryer 6L по цене 6 999 рупий (7500 рублей) будет доступен на Amazon, Flipkart, сайте Xiaomi и в розничных магазинах.