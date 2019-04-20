Xiaomi выпустила беспроводной утюг дешевле двух тысяч рублей

Утюг также имеет функцию отпаривания. В целом, устройство не инновационное, однако сочетание цена/качество делает его интересным кандидатом для покупки.

Потребляет утюг 2000 Вт. Заряжается от специальной станции с блокировкой, которая препятствует падению устройства. В утюге имеется несколько режимов работы, нагревается он примерно за две минуты. Максимальная температура нагрева составляет 200°C.

Самое интересное в новинке — её цена. Всего $30, или почти 1921 рубль по текущему курсу. Когда Mi Cordless Steam Iron поступит в продажу, пока неизвестно.

Ранее Xiaomi уже показывала неожиданные для знакомого с брендом массового потребителя устройства. Например, велосипедный насос со встроенным аккумулятором.