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Бытовая техника
Сегодня 17:15

Xiaomi выпустила беспроводной утюг дешевле двух тысяч рублей

Он называется Mi Cordless Steam Iron
Xiaomi представила утюг Mi Cordless Steam Iron. Он заряжается от специальной станции и стоит всего $30.

Утюг также имеет функцию отпаривания. В целом, устройство не инновационное, однако сочетание цена/качество делает его интересным кандидатом для покупки.

Потребляет утюг 2000 Вт. Заряжается от специальной станции с блокировкой, которая препятствует падению устройства. В утюге имеется несколько режимов работы, нагревается он примерно за две минуты. Максимальная температура нагрева составляет 200°C.

Самое интересное в новинке — её цена. Всего $30, или почти 1921 рубль по текущему курсу. Когда Mi Cordless Steam Iron поступит в продажу, пока неизвестно.

Ранее Xiaomi уже показывала неожиданные для знакомого с брендом массового потребителя устройства. Например, велосипедный насос со встроенным аккумулятором.

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