Xiaomi выпустила дешёвую уличную камеру с тремя 3K-камерами и ночным видением

Камера оснащена тремя сенсорами по 5 мегапикселей с разрешением 3K (2880×1620 пикселей). Есть большая апертура f/1.6. Для ночной съёмки используется двойная подсветка — инфракрасные и белые светодиоды, которые включаются автоматически при обнаружении человека.

Устройство поддерживает 9-кратное гибридное увеличение с помощью широкоугольного, короткофокусного и длиннофокусного объективов. Также есть моторизированный горизонтальный привод, который позволяет управлять углом камеры через приложение Mi Home.

Камера автоматически отслеживает движущиеся объекты и увеличивает изображение по мере необходимости. Встроенный искусственный интеллект распознаёт людей и автомобили, может считывать номерные знаки и отправлять оповещения при подозрительной активности. При необходимости камера включает сирену и мигающий свет.

Smart Outdoor Camera 4 Pro защищена от воды и пыли по стандарту IP66, поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и проводное подключение для стабильной работы. Запись хранится на microSD, в облаке или на сетевых накопителях. Камера также поддерживает двустороннюю аудиосвязь и совместима с умными устройствами Xiaomi.