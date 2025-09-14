Xiaomi выпустила обогреватель повышающий температуру комнаты на 16 °C за час

Обогреватель оснащён 2200 Вт системой, которая достигает рабочей температуры всего за пять секунд. Улучшенная внутренняя конструкция повышает эффективность нагрева на 15%. Производитель заявляет, что устройство способно поднять температуру в комнате на 16 °C за один час.

Для равномерного распределения тепла используется турбулентная подача воздуха и двустороннее излучение тепла (спереди и сверху). Система естественной конвекции сохраняет влажность воздуха и снижает сухость кожи при длительном использовании.

Управление осуществляется с помощью двух вращающихся ручек: одна регулирует термостат, вторая — выбирает один из трёх уровней мощности. Встроенный термостат автоматически поддерживает заданную температуру.

Обогреватель оснащён складной сушилкой для одежды или полотенец до 1,5 кг. Для безопасности есть защита от перегрева, переворачивания и брызг воды (IPX4). При перегреве или падении питание отключается автоматически.