Опубликовано 14 сентября 2025, 18:50
1 мин.

Xiaomi выпустила обогреватель повышающий температуру комнаты на 16 °C за час

Самое то к осени
Xiaomi представила Mijia Electric Heater 2 Temperature Control Version — компактный обогреватель для помещений до 20 м². В Китае его стартовая цена составляет 309 юаней, продажи идут через Xiaomi Mall и официальные магазины.
Обогреватель оснащён 2200 Вт системой, которая достигает рабочей температуры всего за пять секунд. Улучшенная внутренняя конструкция повышает эффективность нагрева на 15%. Производитель заявляет, что устройство способно поднять температуру в комнате на 16 °C за один час.

Для равномерного распределения тепла используется турбулентная подача воздуха и двустороннее излучение тепла (спереди и сверху). Система естественной конвекции сохраняет влажность воздуха и снижает сухость кожи при длительном использовании.

Управление осуществляется с помощью двух вращающихся ручек: одна регулирует термостат, вторая — выбирает один из трёх уровней мощности. Встроенный термостат автоматически поддерживает заданную температуру.

Обогреватель оснащён складной сушилкой для одежды или полотенец до 1,5 кг. Для безопасности есть защита от перегрева, переворачивания и брызг воды (IPX4). При перегреве или падении питание отключается автоматически.

Источник:Xiaomi
Автор:Максим Многословный
