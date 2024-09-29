Xiaomi выпустила робот-пылесос Mijia M40 на собственной ОС

Самоочищающаяся база использует горячую воду (70°C) для очистки швабры и сушку горячим воздухом, снижая риск образования плесени и неприятных запахов. Система сбора пыли требует опустошения лишь раз в 75 дней, упрощая обслуживание устройства, пишут СМИ.

Mijia M40 доступен для предзаказа в двух версиях: стандартная модель с водяным баком стоит 2,999 юаней ($427), а версия с автоматической подачей воды — 3,398 юаней ($484).

Ожидается, что вскоре устройство станет доступно вне Китая.