Xiaomi выпустила робот-пылесос Mijia M40 на собственной ОС

Опубликовано 29 сентября 2024, 23:481 мин.
Xiaomi выпустила робот-пылесос Mijia M40 на собственной ОСС неплохой мощностью всасывания
Xiaomi официально представила Mijia M40 — робот-пылесос, который объединяет функции всасывания пыли и мытья. Mijia M40 обладает мощной системой всасывания 12,000Pa, эффективно справляющейся с тяжелыми мусором и пылью без запутывания ворсинок в щетках (срезает их). Работая на HyperOS Connect, робот интегрируется в экосистему умного дома.
© Xiaomi
Самоочищающаяся база использует горячую воду (70°C) для очистки швабры и сушку горячим воздухом, снижая риск образования плесени и неприятных запахов. Система сбора пыли требует опустошения лишь раз в 75 дней, упрощая обслуживание устройства, пишут СМИ.
Mijia M40 доступен для предзаказа в двух версиях: стандартная модель с водяным баком стоит 2,999 юаней ($427), а версия с автоматической подачей воды — 3,398 юаней ($484).
Ожидается, что вскоре устройство станет доступно вне Китая.