Бытовая техника
Опубликовано 29 сентября 2024, 23:48
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Xiaomi выпустила робот-пылесос Mijia M40 на собственной ОС

С неплохой мощностью всасывания
Xiaomi официально представила Mijia M40 — робот-пылесос, который объединяет функции всасывания пыли и мытья. Mijia M40 обладает мощной системой всасывания 12,000Pa, эффективно справляющейся с тяжелыми мусором и пылью без запутывания ворсинок в щетках (срезает их). Работая на HyperOS Connect, робот интегрируется в экосистему умного дома.
Xiaomi выпустила робот-пылесос Mijia M40 на собственной ОС

© Xiaomi

Самоочищающаяся база использует горячую воду (70°C) для очистки швабры и сушку горячим воздухом, снижая риск образования плесени и неприятных запахов. Система сбора пыли требует опустошения лишь раз в 75 дней, упрощая обслуживание устройства, пишут СМИ.

Mijia M40 доступен для предзаказа в двух версиях: стандартная модель с водяным баком стоит 2,999 юаней ($427), а версия с автоматической подачей воды — 3,398 юаней ($484).

Ожидается, что вскоре устройство станет доступно вне Китая.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
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