Xiaomi выпустила свои первые холодильники

У базовой модели объём основной камеры составляет 100 литров, а двух отсеков морозилки — 20 и 40 литров. Высота холодильника равна 149 см. «Умных» функций у него нет, и стоит он $141. Модель постарше имеет высоту 171 см и совокупный объём 210 литров. У неё также есть автоматическая настройка температуры и система защиты от образования льда. Цена модель составляет $225.

Два других холодильника вмещают в себя 483 и 486 литров и имеют по две двери. Техника охлаждается равномерно во всех камерах, громко не шумит и также не допускает образования льда. У самой дорогой модели (за $423) есть «умные» функции, а именно управление температурой и другими параметрами с помощью голоса или через мобильное приложение.

В России холодильники пока не продаются.